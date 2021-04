Lite Lukaku-Ibrahimovic, la sentenza: ammende per i giocatori (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è risolta con un patteggiamento e due ammende la Lite dello scorso 26 gennaio tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio. Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: queste le sentenze a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti. a Procura Federale aveva aperto un’indagine sulla Lite verbale avvenuta tra i due giocatori durante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi i calciatori si è trattato di “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è risolta con un patteggiamento e dueladello scorso 26 gennaio tra Zlatane Romelunel derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio. Ammenda di 4.000 euro per, 3.000 euro per, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: queste le sentenze a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti. a Procura Federale aveva aperto un’indagine sullaverbale avvenuta tra i duedurante la gara di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio 2021. Per entrambi i calciatori si è trattato di “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva“. SportFace.

