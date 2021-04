L'Italia riapre, il nuovo spot Mediaset: 'Mascherine sempre e niente assembramenti, ripartiamo in sicurezza' (Di lunedì 26 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile parte sulle reti Mediaset una campagna per sensibilizzare il pubblico in vista della riapertura delle attività prevista dal governo. Lo spot, realizzato a supporto della ripartenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile parte sulle retiuna campagna per sensibilizzare il pubblico in vista della riapertura delle attività prevista dal governo. Lo, realizzato a supporto della ripartenza ...

Advertising

Fprime86 : RT @sportmediaset: #Mediaset sostiene l'Italia che oggi riapre ???? La libertà di domani dipende da tutti noi ???? Non abbassiamo la guardia e… - AvoiceBe : @TheDebEmpire Buongiorno De, l'Italia riapre, possiamo illuderci? Si torna a teatro...contingentati ma è un inizio.… - EliSoglio : RT @paoladamico1: Borghi, castelli, parchi: il Fai riapre 50 beni storici. Alla scoperta del bello dell’Italia ?@Corriere? ?@Fondoambiente… - Franck65C : #NoCoprifuoco ormai è deciso #Italia un pò riapre ma per assicurare un apporto corretto e più sicuro il 'via libera… - infoitsalute : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Italia riapre con 15 regioni in zona gialla, meno restrizioni ma resta c… -