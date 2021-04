L'Italia riapre: dai cinema ai ristoranti, ma ripartenza frenata (Di lunedì 26 aprile 2021) L'Italia riapre. A parte poche eccezioni - Sardegna in zona rossa, e cinque regioni in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) - il Paese si risveglia in zona gialla. Con le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) L'. A parte poche eccezioni - Sardegna in zona rossa, e cinque regioni in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) - il Paese si risveglia in zona gialla. Con le ...

Bianchini: "attenzione al film già visto" Roma - 'Oggi riapre il 50 per cento di bar e ristoranti - sottolinea Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità - ma riaprono pure le scuole. Di conseguenza i mezzi pubblici, già in ...

L'Italia riapre: cosa si può fare. Misure contro la movida nelle città Avvenire BASSETTI, Aprire stadi con capienza ridotta al 10-15% (ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Riaprono teatri e cinema, anche al chiuso, ma gli stadi no". Sulla sua pagina Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie ...

Ovs riapre a Treviso Riapre con un nuovo look l'Ovs di Treviso, via Indipendenza. Lo store, si legge in un comunicato, ha subito un radicale intervento di restauro ...

