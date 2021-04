L’Italia da “delinquente” d’Europa a modello: il Financial Times elogia Mario Draghi, dai vaccini a Erdogan (Di lunedì 26 aprile 2021) A tre giorni dal commento dell’Economist che sottolineava come le altissime aspettative nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi dovessero virare su ambizioni più moderate, arriva l’elogio al premier dalle colonne del Financial Times. Il quotidiano finanziario in un articolo pubblicato sull’edizione cartacea di ieri dal titolo “L’Italia ‘delinquente’ diventa un modello”, racconta il cambio di marcia del nostro Paese in Europa, che proprio grazia all’autorevolezza dell’ex presidente della Bce ha disteso i rapporti con Bruxelles, distinguendosi per diverse e nette prese di posizione nette, dal blocco dell’esportazione dei vaccini in Australia fino allo scontro diplomatico con Ankara, definito “dittatore” da Draghi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) A tre giorni dal commento dell’Economist che sottolineava come le altissime aspettative nei confronti del presidente del Consigliodovessero virare su ambizioni più moderate, arriva l’elogio al premier dalle colonne del. Il quotidiano finanziario in un articolo pubblicato sull’edizione cartacea di ieri dal titolo “’ diventa un”, racconta il cambio di marcia del nostro Paese in Europa, che proprio grazia all’autorevolezza dell’ex presidente della Bce ha disteso i rapporti con Bruxelles, distinguendosi per diverse e nette prese di posizione nette, dal blocco dell’esportazione deiin Australia fino allo scontro diplomatico con Ankara, definito “dittatore” da. Il ...

