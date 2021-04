L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ricorda l’amica e collega Milva: l’affettuoso omaggio dell’opinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Isola dei Famosi ricorda una grandissima cantante scomparsa negli scorsi giorni e che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica: Milva. A ricordare la “Rossa” della canzone italiana è l’amica e collega Iva Zanicchi che, rubando qualche secondo di diretta, ha voluto salutarla per l’ultima volta: “Una grande artista e una mia amica“. Il ricordo di Milva, la “Rossa” della canzone italiana L’improvvisa scomparsa di Milva ha generato un’onda di amore e manifestazioni di affetto e di ammirazione per una delle colonne portanti della musica italiana. La “Rossa” della canzone italiana è venuta a mancare sabato ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Tantissimi i ricordi espressi in questi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021)deiuna grandissima cantante scomparsa negli scorsi giorni e che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica:. Are la “Rossa” della canzone italiana èIvache, rubando qualche secondo di diretta, ha voluto salutarla per l’ultima volta: “Una grande artista e una mia amica“. Il ricordo di, la “Rossa” della canzone italiana L’improvvisa scomparsa diha generato un’onda di amore e manifestazioni di affetto e di ammirazione per una delle colonne portanti della musica italiana. La “Rossa” della canzone italiana è venuta a mancare sabato ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Tantissimi i ricordi espressi in questi ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - kweenstronza : Asia Argento ha iniziato l'opera di distruzione dei ratti e della comodina #isola - ennorass : RT @ionlylovehandl: è iniziata l’isola dei famosi I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -