L’Isola dei Famosi | chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 26 aprile 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi? Al televoto sono finite Fariba Tehrani e Vera Gemma. Chi vuoi eliminare tra Fariba e Vera? Chi perderà questo televoto tornerà direttamente in Italia. #Isola pic.twitter.com/WUB77fIaWw —dei(@IsolaDei) April 22, 2021 Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed isembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Vera Gemma, per perderebbe così l’ennesima volta. L’eliminata tornerà direttamente in Italia senza avere la possibilità di passare da Playa Imboscada, ...