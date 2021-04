Lirica: Teatro alla Scala si amplia, posata prima pietra nuovo edificio, lavori per 17 mln (2) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Come per la torre scenica nel 2004, si scaverà diciotto metri al di sotto del suolo, gli ultimi metri sono sotto il livello della falda acquifera e si arriverà all'altezza della torre stessa, circa 36 metri fuori terra. Complessivamente sono sei piani sotterranei e undici fuori terra. I piani sotterranei saranno in gran parte occupati da un unico spazio, la sala prove per l'orchestra, con una superficie di circa 310 metri quadri e alta 14 metri. Le dimensioni e l'altezza della sala, appositamente concepite dal punto di vista acustico con la consulenza del noto progettista acustico Yasuhisa Toyota, consentiranno di avere il miglior risultato musicale per le prove e di poter utilizzare tale ambiente anche come sala d'incisione. Il palcoscenico diventerà invece ancora più profondo raggiungendo i 70 metri con la creazione di un'area in cui sarà possibile eseguire il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Come per la torre scenica nel 2004, si scaverà diciotto metri al di sotto del suolo, gli ultimi metri sono sotto il livello della falda acquifera e si arriverà all'altezza della torre stessa, circa 36 metri fuori terra. Complessivamente sono sei piani sotterranei e undici fuori terra. I piani sotterranei saranno in gran parte occupati da un unico spazio, la sala prove per l'orchestra, con una superficie di circa 310 metri quadri e alta 14 metri. Le dimensioni e l'altezza della sala, appositamente concepite dal punto di vista acustico con la consulenza del noto progettista acustico Yasuhisa Toyota, consentiranno di avere il miglior risultato musicale per le prove e di poter utilizzare tale ambiente anche come sala d'incisione. Il palcoscenico diventerà invece ancora più profondo raggiungendo i 70 metri con la creazione di un'area in cui sarà possibile eseguire il ...

