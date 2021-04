L'India censura Twitter per i post critici sulla gestione governativa della pandemia (Di lunedì 26 aprile 2021) Una legge di febbraio scorso permette al governo di forzare la rimozione di contenuti scomodi: gli utenti protestano l'abuso Il Paese è sommerso dai nuovi casi di Covid e il sistema sanitario è in tilt Leggi su it.mashable (Di lunedì 26 aprile 2021) Una legge di febbraio scorso permette al governo di forzare la rimozione di contenuti scomodi: gli utenti protestano l'abuso Il Paese è sommerso dai nuovi casi di Covid e il sistema sanitario è in tilt

Advertising

Tg3web : Il covid dilaga in India. Manca ossigeno negli ospedali e manca il legno per la cremazione dei morti. Il governo na… - MashableItalia : Perché l’India costringe Twitter a censurare i post critici sulla gestione governativa della pandemia (di… - Karen__Green_ : RT @Tg3web: Il covid dilaga in India. Manca ossigeno negli ospedali e manca il legno per la cremazione dei morti. Il governo nazionalista h… - re_marino : In una parola, censura In India Twitter ha rimosso su richiesta del governo alcuni tweet critici sulla gestione d… - RollingStoneita : In India la pandemia è fuori controllo, ma Twitter censura chi ne parla #26aprile -