Like your home | tra Napoli e Salerno il network per il turismo sensibile | bed and breakfast gestiti da disabili

Si chiama B&B Like your home, è un network campano di piccole ospitalità – bed and breakfast e appartamenti turistici – gestite da giovani con disabilità e persone con esigenze speciali che desiderano avviare un'attività lavorativa autonoma senza spostarsi da casa. Un progetto che trasforma le persone con disabilità da "assistite" a "imprenditrici", prima di loro stesse e poi della loro attività. Ma anche una rete di ospitalità che rende le persone con esigenze speciali protagoniste di un'attività indipendente indirizzata all'accessibilità, all'inclusione sociale e all'autonomia del lavoro. Sostenute dalle loro famiglie, ricevono tutto il supporto necessario – lezioni in aula e laboratori frontali – per acquisire le competenze necessarie per aprire, gestire e ...

