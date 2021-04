Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | vince lo sloveno Pogacar

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’ edizione numero 107 della, la grande classica che chiude il Trittico delle Ardenne, ha visto trionfare loTadej, già vincitore dello scorso Tour de France, che ha preceduto sul traguardo il campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe, il francese, David Gaudu, e Alejandro Valverde. Primo degli italiani, Davide Formolo, giunto 16esimo.: cosa è successo? I primi fuggitivi sono Laurens Huys e Mathjis Paaschens, Lloic Vliegen, Lorenzo Rota, Sergei Chenetzki, Tomazs Marczynsky e Aaron Van Poucke. La gara entra nel vivo sulla Refoute , con Huys e Rota soli all’attacco fino alla ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? “TADEJ POGACARRRRR! ALLA PRIMA MONUMENTO DELLA SUA CARRIERA, IL PRINCIPE SLOVENO” Ragazzi ma che finale alla Lie… - Eurosport_IT : MA CHE FENOMENO È POGACAR ?!?! ?? Il 22enne sloveno vince la Liegi-Bastogne-Liegi, è la sua prima monumento in carr… - Eurosport_IT : ULTIMO KM DA PELLE D'OCA ?????? Pogacar batte Alaphilippe e Valverde: riguarda l'arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi ????… - ricky_sgambe : RT @Eurosport_IT: ULTIMO KM DA PELLE D'OCA ?????? Pogacar batte Alaphilippe e Valverde: riguarda l'arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi ???? #LBL… - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo 2021: Liegi-Bastogne- su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

Tadej Pogacar ha vinto in volata la 107/a edizione della, la classica che chiude il trittico delle Ardenne. Lo sloveno ha beffato il campione del mondo Julian Alaphilippe, terzo David Gaudu. .... dopo essere stato nel 2020 il secondo corridore più giovane della storia a conquistare il Tour de France ha vinto oggi anche una grande corsa di un giorno, cioè la, una ...Ma c’è un ragazzo, il secondo azzurro sul traguardo di Liegi, che ha veramente onorato la corsa. Si tratta di Lorenzo Rota, il 25enne bergamasco che quest’anno è arrivato ne ...Oggi riaprono i cinema: i primi film in programmazioni sono da Oscar. Ma non solo, è prevvista l'uscita anche di Crudelia.