Lidia Schillaci | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato | vita privata | padre | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Torna l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli affetti stabili di oggi anche: chi è, età,nasce a Palermo nel 1984, studia al conservatorio di Trapani e si perfeziona presso il Brass Group di Palermo. Fin da molto giovane calca palchi importanti collaborando con Eros Ramazzotti che la scrittura in due tour mondiali per affiancarlo, sostituendo la cantante Anastacia. Contemporaneamente si dedica alla composizione, scrive la colonna sonora del film Sbirri con Raul Bova e della serie TV Non smettere di sognare per Canale 5.: curiosità «Ho iniziato ad usare Periscope non ...