“L’ho ammazzata”: uccide la sorella, avverte la Polizia e si barrica in casa (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Tragedia nella mattinata di oggi a Brusciano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha ucciso la sorella, in un’abitazione in via Rossellini. L’uomo, dopo aver commesso il delitto, ha chiamato la Polizia confessando di aver ucciso la sorella. Gli agenti del Commissariato di Acerra si sono recati sul posto e hanno trovato il corpo senza vita di una donna sulle scale all’interno del palazzo. L’uomo nel frattempo si era barricato in casa, ma i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Tragedia nella mattinata di oggi a Brusciano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha ucciso la, in un’abitazione in via Rossellini. L’uomo, dopo aver commesso il delitto, ha chiamato laconfessando di aver ucciso la. Gli agenti del Commissariato di Acerra si sono recati sul posto e hanno trovato il corpo senza vita di una donna sulle scale all’interno del palazzo. L’uomo nel frattempo si erato in, ma i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

