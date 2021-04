“L’ha ucciso a martellate”. Fermato volto noto della tv italiana (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha una passione per la scrittura di thriller ed è un ex concorrente de L’Eredità il principale sospettato per l’omicidio di Paolo Eletti e il tentato omicidio di sua moglie. Lui nega tutto, ma inquirenti e investigatori accusano Marco Eletti, 33enne figlio della coppia, di essere il responsabile. E lo hanno Fermato domenica, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere del padre e del corpo della madre in gravi condizioni con le vene dei polsi tagliate. Oggi ci sarà un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo. Paolo Eletti, 58 anni, è stato trovato morto sabato sera nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale poco distante da Reggio Emilia, con il cranio fracassato a martellate. Poco lontano, su un divano, la moglie Sabrina, di qualche anno più giovane, con i polsi tagliati, incosciente, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha una passione per la scrittura di thriller ed è un ex concorrente de L’Eredità il principale sospettato per l’omicidio di Paolo Eletti e il tentato omicidio di sua moglie. Lui nega tutto, ma inquirenti e investigatori accusano Marco Eletti, 33enne figliocoppia, di essere il responsabile. E lo hannodomenica, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere del padre e del corpomadre in gravi condizioni con le vene dei polsi tagliate. Oggi ci sarà un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo. Paolo Eletti, 58 anni, è stato trovato morto sabato sera nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale poco distante da Reggio Emilia, con il cranio fracassato a. Poco lontano, su un divano, la moglie Sabrina, di qualche anno più giovane, con i polsi tagliati, incosciente, ...

