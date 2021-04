Letteratura | è morta Bruna Marilena Palumbo | illustre grecista

Advertising

Riley__83 : Ho appena saputo che è morta la mia insegnante preferita, la prof di italiano di cui ero terrorizzata alle superior… - recerusse : RT @artdielle: @S812Carlito @nationalbook @charles_yu @lanavediteseoed @CDurastanti @danisetta @recerusse @ladivoralibri @Basil_73 @TLarina… - artdielle : @S812Carlito @nationalbook @charles_yu @lanavediteseoed @CDurastanti @danisetta @recerusse @ladivoralibri @Basil_73… - gggioli : RT @gioggsan: Lutto nel mondo della cultura e dell'università, è morta Lidia Curti. Critica femminista e professore onoraria di letteratura… - gioggsan : Lutto nel mondo della cultura e dell'università, è morta Lidia Curti. Critica femminista e professore onoraria di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Letteratura morta

La Sicilia

E'lo scorso dicembre Lidia Menapace, ex senatrice, partigiana, femminista, appassionata ... La laurea a 21 anni , nel 1945, con il massimo dei voti initaliana. Quel giorno un ...Le trasposizioni cinemaografiche dei romanzi e in particolare di quellache ha per ... Nell'amore per la madreche i due pietosamente compongono in casa lasciandola scheletro sul letto ...Condividi questo articolo:Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La docente universitaria Bruna Marilena Stracca Palumbo, illustre studiosa della letteratura greca, specialista degli epigrammi e della lirica, ...Dal 18 al 26 giugno ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud: nove giorni a cui parteciperanno scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri. L’ideatrice e ...