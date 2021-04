Advertising

Lopinionista : Letta critica la petizione della Lega contro il coprifuoco: “Così non va” - MariaSemeraro19 : @ELiberati La domanda nasce spontanea. Da che parte sta IV? Dalla parte di Draghi o da quella di Salvini? Visto che… - Monica49590572 : @matteosalvinimi ....Ricordo a Letta che nel precedente governo, Speranza non si astenne dal voto sul rinnovo dell'… - ROSSELL45263815 : @Gi71376847 QUESTA POI...PUR DI DIFENDERE L' INDIFENDIBILE SI CRITICA CHI METTE IN DISCUSSIONE LE POSIZIONI REAZI… - HSIXTYNINE : @giudittasborgi @EnricoLetta Ma aggiungo che Letta è forse peggio. Maggiordomo delle élite, governa con Salvini e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta critica

fcinter1908

Ladi Salvini al governo sul cosiddetto coprifuoco non è marginale, promuovendo firme e ...o più o meno inventati raccontano che Salvini dal governo Draghi non vede l'ora di uscire e che...Le dimissioni di Zingaretti e l'elezione dia nuovo segretario, in parallelo al decollo del ... anche se già costituisce un handicap grave, per chi vi si cimenta, l'omissione di unanei ...ROMA - Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), critica la petizione "No coprifuoco" che la Lega ha lanciato ieri per chiedere ...ll Disegno di legge Zan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso ana ...