L' esposizione ' Colori dei Romani' alla Centrale Montemartini apre il calendario delle nuove mostre capitoline

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le tessere gialle a segnare le murature, quelle bianche utilizzate per i vani, le verdi per le vasche, le azzurre per i canali idrici, le rosse per le finestre. E addirittura i numeri , che potrebbero ...

C., tra i tesori riuniti nell'dei Romani. Mosaici dalle Collezioni capitoline ', promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ospitata alla Centrale ...... incontra i mosaici dell'antica Roma, si mescola aidi Casa Balla, al rosso e all'oro di una ... ai Musei Capitolini dove si potrà ammirare, ancora per una settimana, l'Il Tempo di ...Le tessere gialle a segnare le murature, quelle bianche utilizzate per i vani, le verdi per le vasche, le azzurre per i canali idrici, le rosse per le finestre. E addirittura i numeri, che potrebbero.(AGR) Dopo l’apertura di questa mattina dei Musei Capitolini, del Museo dell’Ara Pacis e dei Mercati di Traiano, oltre che del Mausoleo di Augusto, dei Fori Imperiali e del percorso pedonale dell’area ...