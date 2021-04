L’economia oramai è allo stremo. Quante imprese faranno morire? (Di lunedì 26 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. In questi giorni sto attraversando l’Italia per incontrare quelle categorie produttive che il governo chewing-gum si ostina a non vedere e a non ascoltare. L’ultimo giro l’ho fatto in Sicilia, terra meravigliosa, ospitale, rifugio di anime inquiete (Mick Jagger è solo l’ultimo esempio) e approdo di pensatori. La Sicilia sprigiona una energia tutta sua, forse anche per questo le sue perle sono il desiderio di chi vuole un matrimonio da favola. Ma i matrimoni non esistono più, sono praticamente… fuorilegge. Vietato sognare oltre il mero rito, vietato condividere. E se i matrimoni si fermano si blocca pure una filiera intera, quella dei catering, dei videomaker, dell’intero comparto wedding, cui non spettano ristori né prospettive. Perché è questo il tappo che Draghi non ha ancora sbloccato: la prospettiva, la possibilità di poter programmare una intera economia ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. In questi giorni sto attraversando l’Italia per incontrare quelle categorie produttive che il governo chewing-gum si ostina a non vedere e a non ascoltare. L’ultimo giro l’ho fatto in Sicilia, terra meravigliosa, ospitale, rifugio di anime inquiete (Mick Jagger è solo l’ultimo esempio) e approdo di pensatori. La Sicilia sprigiona una energia tutta sua, forse anche per questo le sue perle sono il desiderio di chi vuole un matrimonio da favola. Ma i matrimoni non esistono più, sono praticamente… fuorilegge. Vietato sognare oltre il mero rito, vietato condividere. E se i matrimoni si fermano si blocca pure una filiera intera, quella dei catering, dei videomaker, dell’intero comparto wedding, cui non spettano ristori né prospettive. Perché è questo il tappo che Draghi non ha ancora sbloccato: la prospettiva, la possibilità di poter programmare una intera economia ...

