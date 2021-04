Le parole di Tiziano Ferro per Laura Pausini | “Esempio di talento e determinazione”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Toccantidiperoggi, via social network. All’indomani della cerimonia degli Oscar 2021, l’artista di Latina cinguetta per la collega italiana in nomination per la canzone originale con Io Sì/Seen, tema portante della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé. Non è bastato riportare sul grande schermo la grande Sophia Loren, e nemmeno la penna di Diane Warren – autrice della versione originale di Io Sì/Seen. La statuetta non è andata a finire nella mani diche ha già ringraziato tutti via social per il supporto. Oratorna a casa, pronta a riabbracciare la figlia Paola che ha lasciato a Solarolo con i nonni materni. A seguire l’artista in America, però, il suo compagno ...