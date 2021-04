Le aperture dei quotidiani spagnoli sulla lotta al titolo in Liga | “Quattro squadre in un pugno”

(Di lunedì 26 aprile 2021) La corsa alinspagnolo si fa sempre più accesa. I risultati di ieri hanno accorciato ulteriormente la classifica consquadra coinvolte in tre punti. La sconfitta dell’Atletico Madrid ha permesso al Real Madrid di avvicinarsi con un solo pareggio, mentre le vittorie di Barcellona (che ha una partita in meno) e Siviglia hanno fatto sì che si creasse questo ingorgo a sole cinque giornate dalla fine. As titola “in un” con i vari risultati delle partite interessate. E giovedì Koeman recupera la partita di campionato contro il Granada. Anche Sport fa unsimile: “Laè più vicina“, la doppietta di Griezmann a Villarreal manda a 2 punti il Barca dal, con la vittoria nel recupero i ...

Salvini e il coprifuoco: "Scelta politica" Matteo Salvini punta sul miglioramentodati che, ...del Paese è tornato in zona gialla con le misure introdotte da Mario Draghi che portano nuove...Di fronte alle, è intollerabile che non ci siano regole rispetto agli arrivi in Italia, ... conclude il microbiologo, 'non si può prevedere un abbassamentocontagi in estate. Basta vedere ...Nel dibattito sull’azione climatica dell’ultimo anno, la carbon border tax è stato il proverbiale elefante nella stanza. Adesso seduce anche gli Stati Uniti ...A Pordenone il primo segnale della ripartenza lo lancerà il cinema, già oggi, alle 16.45, quando a Cinemazero sarà proiettato “Minari” (riproposto alle 19.15) di Lee Isaac Chung, in arrivo “direttamen ...