Lazio - Milan 3 - 0 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - gpotenza_77 : RT @franerazzurra60: Caressa: 'Dopo 20 secondi la prima occasione!' Bergomi: 'Questo è il Milan, Fabio! ' 1 minuto dopo segna la Lazio ???? - zazoomblog : Lazio-Milan: le pagelle e il tabellino della gara all’Olimpico - #Lazio-Milan: #pagelle #tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

3 - 0, segui la diretta dalle Formazioni ufficiali: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: ...3 - 0 (1 - 0 primo tempo) Marcatori: 2' e 51' Correa (L), 87' Immobile (L) Assist: 2' Immobile (L), 51' Luis Alberto (L), 87' Lazzari (L)(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; ...In ballo c'è un posto in Champions League: con una vittoria il Milan scavalcherebbe di nuovo l'Atalanta, con un trionfo i biancocelesti tornerebbero prepotentemente in lizza per un piazzamento nelle p ...Inter 79 33 24 7 2 72 29 Atalanta 68 33 20 8 5 78 39 Napoli 66 33 21 3 9 73 37 Juventus 66 33 19 9 5 65 30 Milan 66 33 20 6 7 60 41 Lazio 61 32 19 4 9 56 46 Roma 55 33 16 7 10 58 51 Sassuolo 52 33 14 ...