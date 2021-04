Lazio Milan 3 - 0 Live: Immobile chiude la contesa all'Olimpico (Di lunedì 26 aprile 2021) All'87' Immobile chiude il match: Lazzari serve l'attaccante napoletano che calcia il diagonale con il destro e firma il 3 - 0. Milan ko. Lazio ormai in controllo, che sfiora il tris con Immobile. ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) All'87'il match: Lazzari serve l'attaccante napoletano che calcia il diagonale con il destro e firma il 3 - 0.ko.ormai in controllo, che sfiora il tris con. ...

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - andhikatogo : RT @LAZIOINDONESIA: FT: Lazio ??3-0?? AC Milan 2'50' J. Correa 87' C. Immobile #LAZIODAY #LAZIOINDONESIA #LAZIOMILAN #SERIEA https://t.… - fahmikazuki : RT @LAZIOINDONESIA: FT: Lazio ??3-0?? AC Milan 2'50' J. Correa 87' C. Immobile #LAZIODAY #LAZIOINDONESIA #LAZIOMILAN #SERIEA https://t.… -