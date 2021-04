Lazio, Correa: «Peccato per il gol annullato a Lazzari, sfruttiamo gli spazi» (Di lunedì 26 aprile 2021) Al termine del primo tempo della sfida tra Lazio e Milan, Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole Ha analizzato i primi 45 minuti di gioco ai microfoni di Sky Sport l’autore del gol dell’1-0 Joaquin Correa. Ecco le sue dichiarazioni. «Credo che stiamo affrontando bene questa gara dal primo minuto. Abbiamo trovato il gol e stiamo facendo bene: Peccato che ci hanno annullato il gol di Manuel, ma stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Siamo partiti bene, abbiamo trovato subito il gol e dobbiamo continuare così con questa voglia. Si stanno aprendo gli spazi e dobbiamo sfruttarli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Al termine del primo tempo della sfida trae Milan, Joaquinha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole Ha analizzato i primi 45 minuti di gioco ai microfoni di Sky Sport l’autore del gol dell’1-0 Joaquin. Ecco le sue dichiarazioni. «Credo che stiamo affrontando bene questa gara dal primo minuto. Abbiamo trovato il gol e stiamo facendo bene:che ci hannoil gol di Manuel, ma stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Siamo partiti bene, abbiamo trovato subito il gol e dobbiamo continuare così con questa voglia. Si stanno aprendo glie dobbiamo sfruttarli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

