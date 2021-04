Lavoro nero, nel Recovery inserito piano per la lotta a sommerso e caporalato: “Incentivi per regolarizzazioni e maggiori ispezioni” (Di lunedì 26 aprile 2021) Un piano nazionale per “rafforzare la lotta al Lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia”, proseguendo nell’approccio “già utilizzato nel settore agricolo” per il contrasto allo sfruttamento. Nel Recovery Plan inviato a Bruxelles dal governo Draghi c’è spazio anche per il tema del Lavoro nero e del caporalato. Fa parte delle riforme e investimenti in materia di politiche per il Lavoro e, come si legge nel Pnrr, il piano è stato previsto anche per “rispondere alle raccomandazioni della Commissione europea“, che ha chiesto un maggiore sforzo nel contrasto all’impiego irregolare. Il piano, stando agli obiettivi fissati dall’esecutivo, dovrà essere adottato entro fine 2022 ed entrare pienamente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Unnazionale per “rafforzare laalnei diversi settori dell’economia”, proseguendo nell’approccio “già utilizzato nel settore agricolo” per il contrasto allo sfruttamento. NelPlan inviato a Bruxelles dal governo Draghi c’è spazio anche per il tema dele del. Fa parte delle riforme e investimenti in materia di politiche per ile, come si legge nel Pnrr, ilè stato previsto anche per “rispondere alle raccomandazioni della Commissione europea“, che ha chiesto un maggiore sforzo nel contrasto all’impiego irregolare. Il, stando agli obiettivi fissati dall’esecutivo, dovrà essere adottato entro fine 2022 ed entrare pienamente in ...

