Lauree Abilitanti, Esposito (Periti Industriali): Sì alla riforma ma non sviliamo l’esame di accesso alle professioni (Di lunedì 26 aprile 2021) “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza appena approvato dal Governo, che riconosce il carattere abilitante alle Lauree rendendo l’esame di laurea coincidente con quello di Stato, è un buon punto da cui partire per favorire e semplificare le regole di accesso dei laureati alla professione. Ma è indispensabile assicurare la presenza di determinati contenuti nei percorsi formativi, e garantire il rispetto di elevati standard qualitativi nella prova abilitativa”. Questo il primo commento del presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Giovanni Esposito, all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri della bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza appena approvato dal Governo, che riconosce il carattere abilitanterendendodi laurea coincidente con quello di Stato, è un buon punto da cui partire per favorire e semplificare le regole didei laureatiprofessione. Ma è indispensabile assicurare la presenza di determinati contenuti nei percorsi formativi, e garantire il rispetto di elevati standard qualitativi nella prova abilitativa”. Questo il primo commento del presidente del Consiglio Nazionale deie deiLaureati Giovanni, all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri della bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ...

Advertising

iContenzioso : #Commercialisti e #avvocati , resta l'Esame di Stato per poter accedere alla professione. Ecco cosa prevede il dis… - cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: #Lauree abilitanti, #Sisto precisa: non per #avvocati, #ingegneri, #notai, #commercialisti Riforma #laureeabilitanti s… - CitraroFrancitr : Professioni: con il Recovery le lauree diventano abilitanti, ma forse non tutte - MovimentoEtico : Le perplessità di AIGA sulle lauree abilitanti - TheItalianTimes : #Lauree abilitanti, #Sisto precisa: non per #avvocati, #ingegneri, #notai, #commercialisti Riforma… -