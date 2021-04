Laura Pausini: tutto sulla vita privata della cantante italiana che è arrivata alla notte degli Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Laura Pausini è una delle cantautrici italiane più apprezzate in Italia e nel mondo. È nota al grande pubblico da quando, nel 1993, vinse il Festival di Sanremo nella categoria ‘nuove proposte’ con il brano La solitudine. Da allora la sua carriera musicale è stata in continua evoluzione, permettendole di conquistare anche il pubblico dell’America Latina, degli Stati Uniti e dell’Europa intera. Questa notte ha vissuto il sogno di esibirsi per l’Oscar cantando il brano Io sì, colonna sonora de La vita davanti a sé. Laura Pausini: dal coro della chiesa al successo internazionale Laura Pausini nasce a Faenza il 16 maggio del 1974. Di cultura cattolica e molto credente ancora oggi, il catechismo e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021)è una delle cantautrici italiane più apprezzate in Italia e nel mondo. È nota al grande pubblico da quando, nel 1993, vinse il Festival di Sanremo nella categoria ‘nuove proposte’ con il brano La solitudine. Da allora la sua carriera musicale è stata in continua evoluzione, permettendole di conquistare anche il pubblico dell’America Latina,Stati Uniti e dell’Europa intera. Questaha vissuto il sogno di esibirsi per l’cantando il brano Io sì, colonna sonora de Ladavanti a sé.: dal corochiesa al successo internazionalenasce a Faenza il 16 maggio del 1974. Di cultura cattolica e molto credente ancora oggi, il catechismo e ...

