Laura Pausini torna a casa senza statuetta | le parole dopo gli Oscar | “Un’esperienza irripetibile”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Poche ore fa si sono tenuti i 93° Premi. La kermesse, tra i numerosi candidati, ha visto anche. Prima artista musicale italiana ad essere nominata per una canzone dal tasto non anglofono, l’interprete non ha però conquistato l’ambita. Ha comunque ammaliato il pubblico durante il pre-show, intonando Io sì (Seen), all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Esattamente l'opposto della nostra, volata a Los Angeles per cantare la sua Io sì (Seen) e indossare un abito scuro Valentino corredato di orecchini di smeraldi Bulgari: l'Italia c'è. Si chiude danzando e con la creativita' e forza delle donne, anche di quelle che come Laura Pausini hanno perso nella sera degli Oscar ma hanno vinto un passaggio tra le stelle. I due italiani in corsa per gli Oscar 2021, Laura Pausini e...