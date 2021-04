Laura Pausini sugli Oscar 2021 | “Un’esperienza irripetibile”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non si è fatto attendere il commento di. La cantante non ha trionfato nella categoria riservata alla miglior canzone originale ma ha cantato Io Sì/Seen nello spazio del pre-show. Il tema principale della colonna sonora del film The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti non ha portato a casa la statuetta deglicommenta sui social, prima di tornare in Italia. “Aver fatto parte di un progetto così speciale come “The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Aver cantato IO SI sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica. ...

È il commento cheaffida ad Instagram, descrivendo le sue emozioni al termine della notte degli Oscar. "Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la ...Niente da fare per, in lizza per la miglior canzone originale con 'Io sì' del film 'La vita davanti a sè' di Edoardo Ponti, che aveva portato a casa la vittoria ai Golden Globe come ...Trionfo "Nomadland" agli Oscar, l'Italia senza statuette. Los Angeles - Delusione per Laura Pausini in corsa con “Io sì”, canzone originale per "La vita davanti a sè" ...ROMA (ITALPRESS) – Oscar insoliti ed epocali questi del 2021: storici per date e circostanze, divisi per location (Dolby theatre e Union Station) e distanziamento imposti ma inclusivi ed all’insegna d ...