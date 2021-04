Laura Pausini perde l’Oscar | la sua reazione e il sostegno di Tiziano Ferro

(Di lunedì 26 aprile 2021) Musica Niente statuetta per la cantante romagnola. Vince Fight for you, scritta per il film Judas and the Black Messiah Pubblicato su 26 Aprile 2021 Niente da fare:non ha vinto2021 per la migliore canzone con Io Sì/Seen, che fa parte della colonna sonora del film The Life Ahead – La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti. Inutile negare la sua delusione, ma anche quella di molti italiani. Anche Pinocchio di Matteo Garrone ha perso l’occasione di far brillare le nostre maestranze con la ‘ciliegina’ dell’ambita statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. C’era tanta speranza di portare a casa anchedopo la vittoria ai Golden Globes....

Niente statuetta per la cantante romagnola. Vince Fight for you, scritta per il film Judas and the Black ...La nomination agli Oscar 2021 era un'enorme traguardo e un po' tutta Italia sperava chepotesse riconfermarsi vincitrice di una statuetta agli Oscar 2021. Ma la cantante romagnola non è rimasta delusa dal mancato premio con la canzone 'Io sì' (andato a John Baptiste, Trent ...Laura Pausini non si mostra delusa nonostante la mancata conquista dell'Oscar . " Torno in Italia felice di aver vissuto ...Si è tenuta la cerimonia degli Oscar 2021: ecco i migliori look del red carpet, sul quale ha sfilato anche Laura Pausini ...