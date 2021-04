Laura Pausini non vince l’Oscar | la reazione della cantante conquista tutti

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - RaiNews : #Oscars , nella notte italiana la cerimonia di premiazione @LauraPausini - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - damncliffvrd_ : non ho capito ma agli oscar c'erano solo Zendaya, Margot Robbie, Viola Davis, Brad Pitt e Laura Pausini? #Oscars - littlemixftlodo : RT @yleniaindenial: Laura Pausini praticamente è andata a presenziare agli Oscar non per vincere ma per farsi le foto con attori/attrici ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

A bocca asciutta invece rimangono diversi italiani:battuta dall'afroamericana 23enne H. E. R. con il suo Fight for you traccia superiore tratta da Judah and the black messiah; senza ..., in lizza come autrice della canzone "Io sì (seen)" ha perso contro il brano "Fight for you" dalla colonna sonora di "Judas and the black messiah". A bocca asciutta anche "Pinocchio", ...Diciamo che senza musica non posso vivere Che, come filosofia di vita, ha sempre avuto: «Sorridi e spacca tutto, comunque andrà». Sul red carpet, Laura ne ha approfittato per selfie con Viola Davis e ...Purtroppo sogno infranto, quello dell'Oscar, per Laura Pausini. La statuetta per il Best Original Song è andata a H.E.R. per “Fight For You” – Judas and the Black Messiah.