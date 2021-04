Laura Pausini non vince agli Oscar 2021 per la miglior canzone originale | Italia a mani vuote

(Di lunedì 26 aprile 2021) Delusione pere l’. La cantante non porta a casa la statuetta per la, Io Sì (Seen), che è la colonna sonora de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, film in cui recita Sophia Loren. Prima della cerimonia, l’artista si è esibita in una performance registrata e trasmessa durante il pre-show. Insieme a lei, anche Dianne Warren, che ha scritto la musica della. Niccolòardi è l’autore del testo. Ore prima degli, laaveva condiviso alcuni scatti sul suo Instagram per anticipare la sua performance. La sua, come quella delle altre performance dei candidati alla ...

Judas and the Black Messiah vince l'Oscar 2021 per la Miglior canzone originale con Fight for You. Battuta 'Io sì' di. Ad aggiudicarsi il premio è la canzone di H. E. R. per il film di Shaka ...Per l'Italia è una cerimonia deludente, siamo rimasti fuori sia con il team di artisti di Pinocchio (eravamo candidati per costumi e trucco e parrucco), che conbattuta da H. E. R. (con ...Laura Pausini non è riuscita a conquistare l'Oscar , era candidata con Io s'/Seen; nessun premio anche per Pinocchio di Matteo Garrone che era candidato per trucco e costumi; miglior film Nomadland ...La cantante italiana era in corsa per la miglior canzone originale. Ma la statuetta è andata a H.E.R. con la colonna sonora del film «Judas and the Black Messiah» ...