Laura Marzadori | chi è la violista vincitrice di tanti premi

Leggi su ck12

(Di lunedì 26 aprile 2021), la violinista bolognese già in adolescenza era considerata una delle più grandi musiciste italiane(foto Instagram)è una delle più grandi promesse tra le violiniste italiane. Nata a Bologna nel 1989 si è affermata in vari concorsi musicali come la Rassegna Nazionale Andrea Amati di Cremona e ilo Nazionale delle Arti di Roma. Nel 2005, a diciotto anni, vinse ilo violinistico più importante in Italia, il Città di Vittorio Veneto. Quando invece vinse ilo Gulli per la miglior esecuzione di Mozart, risultò lapiù giovane dalla fondazione dela sedici anni.sono anche i teatri in cui si ...