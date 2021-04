L’appello degli ultras di tutta Italia: “Riportate i tifosi al centro del calcio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Oltre 100 tifoserie di tutta Italia, attraverso un comunicato congiunto che prende spunto dalla vicenda Superlega, hanno fatto una esplicita richiesta ai vertici del calcio Italiano: “Fermate il calcio spezzatino. Rivedete i prezzi dei biglietti, specie di quelli popolari e dei settori ospiti. Sposate il progetto delle Standing Zone, per settori in casa e fuori casa, in modo da far rivivere quell’entusiasmo che il calcio portava con sé fin dai suoi albori. Semplicemente…Riportate i tifosi al centro del calcio”. “Il progetto Superlega ha dimostrato ancora una volta la meschinità e la pochezza di chi sta a capo e nei loro sporchi soldi vede la soluzione a tutto. Ma quando noi provavamo a dire la nostra contro quel ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Oltre 100 tifoserie di, attraverso un comunicato congiunto che prende spunto dalla vicenda Superlega, hanno fatto una esplicita richiesta ai vertici delno: “Fermate ilspezzatino. Rivedete i prezzi dei biglietti, specie di quelli popolari e dei settori ospiti. Sposate il progetto delle Standing Zone, per settori in casa e fuori casa, in modo da far rivivere quell’entusiasmo che ilportava con sé fin dai suoi albori. Semplicemente…aldel”. “Il progetto Superlega ha dimostrato ancora una volta la meschinità e la pochezza di chi sta a capo e nei loro sporchi soldi vede la soluzione a tutto. Ma quando noi provavamo a dire la nostra contro quel ...

