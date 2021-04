L’amico di Ciro Grillo: “Lei ha bevuto la vodka per sfida, poi si è pentita” | VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Lui non parla e non risponde alla domande dell’inviata di Non è L’Arena, ma a fornire una linea difensiva è un suo amico, sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Massimo Giletti. La vicenda che vede coinvolti (e accusati di stupro di gruppo) il figlio del comico genovese e garante del Movimento 5 Stelle è stata raccontata domenica sera su La7, con alcune testimonianza inedite. Mentre ancora proseguono le indagini che porteranno a un processo, parla un amico Ciro Grillo che racconta cosa – secondo la sua versione dei fatti – sia accaduto la notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019 in quell’appartamento in un residence in Costa Smeralda. La versione delL’amico Ciro Grillo è stata riportata, come da lui stesso confermato, anche agli inquirenti durante gli interrogatori. Amico ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Lui non parla e non risponde alla domande dell’inviata di Non è L’Arena, ma a fornire una linea difensiva è un suo amico, sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Massimo Giletti. La vicenda che vede coinvolti (e accusati di stupro di gruppo) il figlio del comico genovese e garante del Movimento 5 Stelle è stata raccontata domenica sera su La7, con alcune testimonianza inedite. Mentre ancora proseguono le indagini che porteranno a un processo, parla un amicoche racconta cosa – secondo la sua versione dei fatti – sia accaduto la notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019 in quell’appartamento in un residence in Costa Smeralda. La versione delè stata riportata, come da lui stesso confermato, anche agli inquirenti durante gli interrogatori. Amico ...

giu_alessi : RT @neXtquotidiano: L’amico di #CiroGrillo a #NonelArena: “Lei ha bevuto la vodka per sfida, poi si è pentita” | VIDEO - neXtquotidiano : L’amico di #CiroGrillo a #NonelArena: “Lei ha bevuto la vodka per sfida, poi si è pentita” | VIDEO… - Pepppe862375p04 : @annamaria_ff Buonasera Annamaria, il fatto che l'amico di ciro si preoccupaaae come è amerso dalle chat che la ra… - Bruno_FNS : @PaolaDeBiasi10 @angelica_duti @alessiomagno1 @Antonel75055407 @cirovarriale1 Veramente dicono che l'amico Ciro, la… - sabamful : #amici20 Chiedo per C'è Posta per Te: Ma l'amico che ha detto ad Aka7 'pensa se fai disco d'oro ad Amici' si chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amico Ciro Caso Grillo, parla uno dei giovani accusati contro il comico: «Il video non andava fatto. La storia degli otto giorni non ci stava» Open