L’affondo di Sileri sul caso del piano pandemico fantasma | «Mi dicevano che era aggiornato | non mi hanno mai risposto»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Persone che oggi non sono più qui al ministero della Salute continuavano a dirmi che ilera stato. C’è voluta la procura di Bergamo per confermare che ilera quello del 2006. Ranieri Guerra, a dicembre del 2020, continuava a dirmi che aveva lasciato unche io non ho mai trovato». Pierpaolo, sottosegretario al ministero della Salute in quota M5s, ha rivelato durante la puntata di oggi di Omnibus su La7 tutte le sue perplessità per la gestione iniziale della pandemia di Coronavirus nel nostro Paese: «Sono qui per trovare delle risposte. Sono rimasto turbato quando qualcuno, all’interno del ministero, ha definito come mera attività burocratica i report che venivano inviati alle Nazioni ...