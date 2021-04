La vera storia del titolo del Financial Times che definisce l’Italia “delinquente” (Di lunedì 26 aprile 2021) Un titolo forte per esaltare la figura di Mario Draghi. Il Financial Times, nell’edizione internazionale in edicola quest’oggi, ha dedicato un ampio spazio (a pagina 2) alla figura del nostro Presidente del Consiglio. Per farlo, però, ha deciso di calcare la mano dando spazio – nel titolo – a una dichiarazione/descrizione fatta dall’analista politica Jana Puglierin. Si parla, espressamente, di un’Italia delinquente che – con l’arrivo dell’ex Presidente della BCE a Palazzo Chigi – ha cancellato il suo passato (si parla di debito pubblico e deficit) e si appresta a diventare un modello europeo. LEGGI ANCHE > La bufala del coprifuoco non valido se vado a cena al ristorante (alimentata dalla ministra) Un’esaltazione senza apparenti meriti visibili. L’articolo – scritto a sei mani dai corrispondenti del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Unforte per esaltare la figura di Mario Draghi. Il, nell’edizione internazionale in edicola quest’oggi, ha dedicato un ampio spazio (a pagina 2) alla figura del nostro Presidente del Consiglio. Per farlo, però, ha deciso di calcare la mano dando spazio – nel– a una dichiarazione/descrizione fatta dall’analista politica Jana Puglierin. Si parla, espressamente, di un’Italiache – con l’arrivo dell’ex Presidente della BCE a Palazzo Chigi – ha cancellato il suo passato (si parla di debito pubblico e deficit) e si appresta a diventare un modello europeo. LEGGI ANCHE > La bufala del coprifuoco non valido se vado a cena al ristorante (alimentata dalla ministra) Un’esaltazione senza apparenti meriti visibili. L’articolo – scritto a sei mani dai corrispondenti del ...

