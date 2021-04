La ventinovesima giornata di Basket-Serie A (Di lunedì 26 aprile 2021) registra la vittoria esterna della capolista Milano che, nell’anticipo delle 12.30, passa sul campo della Caroegna Prosciutto Pessro. Bene anche Sassari che supera Reggio Emilia e consolida il quinto posto. Successo esterno di Venezia che travolge Treviso, mentre in coda la Fortitudo Bologna batte Cantù, Trieste e Brescia s’impongono rispettivamente a Varese e Cremona. : quali sono stati i risultati? CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 81-88 VANOLI Basket CREMONA-GERMANI BRESCIA 89-94 FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA- ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 75-68 BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-82 UMANA REYER VENEZIA-DE LONGHI TREVISO Basket- 82-62 OPENJOBMETIS VARESE-ALLIANZ PALLACANESTRO VARESE TRIESTE 73-79 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO- HAPPY CASA BRINDISI 05/05 ore 20.30 La classifica Armani Exchange ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) registra la vittoria esterna della capolista Milano che, nell’anticipo delle 12.30, passa sul campo della Caroegna Prosciutto Pessro. Bene anche Sassari che supera Reggio Emilia e consolida il quinto posto. Successo esterno di Venezia che travolge Treviso, mentre in coda la Fortitudo Bologna batte Cantù, Trieste e Brescia s’impongono rispettivamente a Varese e Cremona. : quali sono stati i risultati? CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 81-88 VANOLICREMONA-GERMANI BRESCIA 89-94 FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA- ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 75-68 BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-82 UMANA REYER VENEZIA-DE LONGHI TREVISO- 82-62 OPENJOBMETIS VARESE-ALLIANZ PALLACANESTRO VARESE TRIESTE 73-79 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO- HAPPY CASA BRINDISI 05/05 ore 20.30 La classifica Armani Exchange ...

Advertising

pingioriroberto : RT @SkySport: Serie A Basket, risultati della 29^ giornata: Brescia ok a Cremona, Cantù retrocede in A2 - gemin_steven98 : RT @SkySport: Serie A Basket, risultati della 29^ giornata: Brescia ok a Cremona, Cantù retrocede in A2 - SkySport : Serie A Basket, risultati della 29^ giornata: Brescia ok a Cremona, Cantù retrocede in A2 - sportli26181512 : Serie A Basket, risultati della 29^ giornata: Brescia ok a Cremona, Cantù retrocede in A2: Con una partita d’antici… - sportli26181512 : Serie A Basket, risultati della 29^ giornata: Brescia ok a Cremona, Cantù retrocede in A2: Con una partita d’antici… -