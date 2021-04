La variante indiana è arrivata in Italia. Zaia: «Primi casi in in Veneto». L’allarme di Crisanti (Di lunedì 26 aprile 2021) L’incubo arriva in Italia. E’ allarme per i Primi due casi di variante indiana. “In Veneto abbiamo registrato i Primi due casi all’Ulss Pedemontana di Bassano: si tratta di padre e figlia, rientrati probabilmente dall’India, per cui è stata confermata la variante indiana”. E’ stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, a dare la notizia che mai avremmo voluto sentire, nel corso del punto stampa. Da parte sua l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha spiegato che padre e figlia “sono in isolamento fiduciario a casa, con sintomi ma non gravi”. Zaia ha poi annunciato: “Abbiamo anche due casi in valutazione per una eventuale conferma che si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) L’incubo arriva in. E’ allarme per iduedi. “Inabbiamo registrato idueall’Ulss Pedemontana di Bassano: si tratta di padre e figlia, rientrati probabilmente dall’India, per cui è stata confermata la”. E’ stato lo stesso presidente del, Luca, a dare la notizia che mai avremmo voluto sentire, nel corso del punto stampa. Da parte sua l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha spiegato che padre e figlia “sono in isolamento fiduciario a casa, con sintomi ma non gravi”.ha poi annunciato: “Abbiamo anche duein valutazione per una eventuale conferma che si ...

