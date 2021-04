La variante indiana arriva in Italia, registrati i primi due casi (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo la Svizzera, anche in Italia è stata rilevata per la prima volta la variante indiana. I primi casi si sono registrati a Bassano, in Veneto. Ne ha dato notizia il governatore veneto, Luca Zaia. “Oggi abbiamo 2 indiani a Bassano con la variante L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo la Svizzera, anche inè stata rilevata per la prima volta la. Isi sonoa Bassano, in Veneto. Ne ha dato notizia il governatore veneto, Luca Zaia. “Oggi abbiamo 2 indiani a Bassano con laL'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Non esiste nessun dato che faccia pensare che la variante “indiana” sia problematica. Le mutazioni… - luigimaria20 : RT @tempoweb: Attenti alla variante indiana, Crisanti lancia l'allarme #andreacrisanti #variante #covid #iltempoquotidiano - Loredanataberl1 : RT @_cieloitalia: La variante indiana ?? Eccerto sono indiani e tornano dall'India..????? Però sintomi non gravi. Avranno fatto il tampone,… -