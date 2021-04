La torta con 6 mele e uno yogurt: niente, burro, poca farina e solo 95 calorie! (Di lunedì 26 aprile 2021) La torta con 6 mele e uno yogurt. Questa torta di mele light è il dessert più indicato per le persone che devono seguire una dieta dimagrante. Mangiata nella giusta quantità (una fetta e non di più), questa meravigliosa versione leggera della classicissima apple pie permette infatti di concedersi un po’ di dolcezza senza poi doversene pentire sopra la bilancia. Caratteristica di questa ricetta, come si sa, è che le mele dobbiamo tagliarle a fette: più grosse o più fine dipende essenzialmente dal nostro gusto. In ogni caso, il risultato sarà memorabile, anche con questa versione light. Nota caratteristica di questa particolare incarnazione della torta di mele è l’aroma di limone, fresco e agrumato. Inoltre si tratta di una torta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021) Lacon 6e uno. Questadilight è il dessert più indicato per le persone che devono seguire una dieta dimagrante. Mangiata nella giusta quantità (una fetta e non di più), questa meravigliosa versione leggera della classicissima apple pie permette infatti di concedersi un po’ di dolcezza senza poi doversene pentire sopra la bilancia. Caratteristica di questa ricetta, come si sa, è che ledobbiamo tagliarle a fette: più grosse o più fine dipende essenzialmente dal nostro gusto. In ogni caso, il risultato sarà memorabile, anche con questa versione light. Nota caratteristica di questa particolare incarnazione delladiè l’aroma di limone, fresco e agrumato. Inoltre si tratta di una...

