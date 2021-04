La svolta “green” della finanza è una bugia: i grandi fondi investono ancora nel petrolio (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutela dell’ambiente, trasformazione green, tagli drastici a qualsiasi tipo di attività inquinante. Belle, bellissime parole che di questi tempi, però, abbiamo visto spesso e volentieri in bocca a chi cerca di costruirsi una nuova verginità in chiave ecosostenibile per mostrare agli occhi del mondo un suo lato umano, buono. E far dimenticare così, la vera natura delle proprie attività e l’interesse, prossimo allo zero assoluto, che nutre per la difesa della Terra. Ultimo esempio in ordine cronologico arriva da BlackRock, il fondo di investimento più grande al mondo che ha da poco superato i 9 mila miliardi di dollari di capitale. E che, guarda caso, ha annunciato felice la sua svolta “green”. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, il boss di BlackRock Larry Fink, nella sua annuale lettera ai capi delle ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutela dell’ambiente, trasformazione, tagli drastici a qualsiasi tipo di attività inquinante. Belle, bellissime parole che di questi tempi, però, abbiamo visto spesso e volentieri in bocca a chi cerca di costruirsi una nuova verginità in chiave ecosostenibile per mostrare agli occhi del mondo un suo lato umano, buono. E far dimenticare così, la vera natura delle proprie attività e l’interesse, prossimo allo zero assoluto, che nutre per la difesaTerra. Ultimo esempio in ordine cronologico arriva da BlackRock, il fondo di investimento più grande al mondo che ha da poco superato i 9 mila miliardi di dollari di capitale. E che, guarda caso, ha annunciato felice la sua”. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, il boss di BlackRock Larry Fink, nella sua annuale lettera ai capi delle ...

