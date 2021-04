(Di lunedì 26 aprile 2021) Non solo Superlega sul tavolo del Consiglio federale, ma anchesquadre professionistiche. Un'accelerata netta per queste due riforme che andranno a cambiare nettamente il calcio ...

Advertising

PietroMazzara : Il nervosismo di #Uefa e #Fifa attorno alla possibile nascita della SuperLega (c’è il #Milan tra le fondatrici) è d… - ricpuglisi : Mi dicono della svolta garantista del @fattoquotidiano. Che è successo? - sportli26181512 : La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pro: La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pr… - swamilee : @aforista_l Tralatro prima della pandemia il loro unico tema era la sicurezza (??), se ti ricordi. Pazzesco che la s… - CannabisLegion : RT @NaraStaBocchi2: @pdnetwork @EnricoLetta @immaginaweb Ripresa e svolta ecologica senza legalizzazione della #cannabis? Pura propaganda.… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta della

Agenda Digitale

... numero unoFigc, ha annunciato anche una forte accelerazione del progetto di riforma dei campionati (anche se sarebbero più la B e la C a "rischiare", piùSerie A), fissando il limite ...Vax Day in Calabria: weekend all'insegnaprevenzione anticovid - 19 Si èquesto fine settimana la due giorni del Vax Day organizzati dal Commissario Generale Figliuolo in Calabria. Risultato storico mai raggiunto prima. Sabato ...Roma, 26 apr. (Labitalia) - I lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali possono svolgere contemporaneamente altre attività lavorative, ...? In questa pagina è possibile seguire la diretta streaming del canale YouTube della Camera dei deputati, dove si svolgono i dibattiti dei ...