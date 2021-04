La sveglia un attimo prima della dad | l’ansia perenne | la «vita persa» | i liceali tornati a scuola si raccontano – Il video

(Di lunedì 26 aprile 2021) Altro che lezioni dal letto di casa, altro che Zoom, altro che webcam. Da oggi gli studenti, almeno in zona gialla, sono riin classe, tra i banchi di. Dopo un periodo fatto di isolamento causa Covid, rinchiusi dentro le mura di casa, davanti a un pc tutto il giorno, oggi hanno ripreso a “vivere”. «Abbiamo perso gli anni più bellinostra, è come se ce li avessero tolti», ci dicono gli studenti, all’uscita di, al liceo Alessandro Manzoni di Milano. Un anno in dad che i giovani definiscono «pesante»: «Stare tutto il giorno davanti a un pc non è stato affatto semplice, perdi la concentrazione e il rapporto coi compagni e coi prof si fa sempre più freddo. Adesso, invece, è tutta un’altra storia». Da una parte – proseguono – «siamo stati abbandonati, dall’altra hanno fatto ...

