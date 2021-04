La sterile polemica sul sorriso di Donnarumma (Di lunedì 26 aprile 2021) La sconfitta del Milan di Stefano Pioli porta con sé diverse polemiche. Una su tutte quella su Gianluigi Donnarumma, reo di aver sorriso… Il Milan di Stefano Pioli esce sconfitto dalla gara contro la Lazio di Simone Inzaghi nel match del trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021. I rossoneri crollano allo stadio Olimpico sotto i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) La sconfitta del Milan di Stefano Pioli porta con sé diverse polemiche. Una su tutte quella su Gianluigi, reo di aver… Il Milan di Stefano Pioli esce sconfitto dalla gara contro la Lazio di Simone Inzaghi nel match del trentatreesimo turno di Serie A 2020/2021. I rossoneri crollano allo stadio Olimpico sotto i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

dori_hoxhaaa : cancello tutto perché è la polemica più sterile di tutte ma volevo solo dire che tutto ciò è quasi spaventoso - Sorrisoperenne4 : @Epnoveotto Concordo Kerem ha fatto benissimo ha messo il punto a qualsiasi polemica sterile - flowiekoo : che poi dove sta scritto che sarà interamente inglese? io non l'ho letto da nessuna parte quindi correggetemi se sb… - FratellidItalia : RT @truzzu: ??Come promesso, oggi è iniziata la sostituzione delle Jacarande nel Largo Carlo Felice con la posa dei primi 7 nuovi esemplari… - truzzu : ??Come promesso, oggi è iniziata la sostituzione delle Jacarande nel Largo Carlo Felice con la posa dei primi 7 nuov… -