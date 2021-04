La Stampa: Ronaldo, il peggiore di una Juve squinternata (Di lunedì 26 aprile 2021) Gigi Garanzini parla di un finale di campionato entusiasmante, ancora aperto sia per quanto riguarda i posti Champions che per le retrocessioni. L’unico “errore” è la Juve che, nonostante 9 titoli di seguito e un dispendioso mercato, deve ancora lottare per conquistare una qualificazione in Champions. La sfida contro la Fiorentina lascia ben pochi dubbi sulla situazione della formazione bianconera In una squadra squinternata, che si fa sempre più fatica a riconoscere, il meno riconoscibile in assoluto è certamente Ronaldo L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Gigi Garanzini parla di un finale di campionato entusiasmante, ancora aperto sia per quanto riguarda i posti Champions che per le retrocessioni. L’unico “errore” è lache, nonostante 9 titoli di seguito e un dispendioso mercato, deve ancora lottare per conquistare una qualificazione in Champions. La sfida contro la Fiorentina lascia ben pochi dubbi sulla situazione della formazione bianconera In una squadra, che si fa sempre più fatica a riconoscere, il meno riconoscibile in assoluto è certamenteL'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La Stampa: #Ronaldo , il peggiore di una #Juve squinternata - ilNapolista - fraudagio : #Pirlo in conferenza stampa: '#Ronaldo non ha giocato male...' . Io ???????????? - 107DELPIERISTA : #pirlo o meglio il maestro come soprannominato da certa stampa è riuscito nell’impresa di affossare Dybala de ligt… - matteo_nelli : RT @christianrocca: Juve, Ronaldo è un problema: non segna più e molto spesso è il peggiore in campo - La Stampa - silviajuve71 : RT @christianrocca: Juve, Ronaldo è un problema: non segna più e molto spesso è il peggiore in campo - La Stampa -