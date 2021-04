La Società Europea di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (ESPRAS) promuove la creazione di linee guida ufficiali sulla ricostruzione mammaria (Di lunedì 26 aprile 2021) BASEL, Switzerland, 26 aprile 2021 /PRNewswire/



Il lifetime-risk del tumore della mammella, tra i più frequenti tumori femminili, è di 1 a 7. Benché curabile nel 70-80% delle pazienti, il trattamento (comprendente Chirurgia, radioterapia e chemioterapia), spesso lascia sequele fisiche e psicologiche. La ricostruzione mammaria gioca un ruolo chiave nel percorso riabilitativo delle pazienti, migliorando la loro qualità della vita ed autostima. La Società Europea di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, organizzazione ombrello di Società nazionali europee, comprendente più di 7.000 membri, ha pubblicato i risultati di un'indagine innovativa sulla ricostruzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) BASEL, Switzerland, 26 aprile 2021 /PRNewswire/Il lifetime-risk del tumore della mammella, tra i più frequenti tumori femminili, è di 1 a 7. Benché curabile nel 70-80% delle pazienti, il trattamento (comprendente, radioterapia e chemioterapia), spesso lascia sequele fisiche e psicologiche. Lagioca un ruolo chiave nel percorso riabilitativo delle pazienti, migliorando la loro qualità della vita ed autostima. Ladied, organizzazione ombrello dinazionali europee, comprendente più di 7.000 membri, ha pubblicato i risultati di un'indagine innovativa...

Advertising

guerini_lorenzo : Molto positiva acquisizione di Leonardo del 25.1% di Hensoldt, società leader in Germania nel campo cybersecurity e… - lifestyleblogit : La Società Europea di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (ESPRAS) promuove la creazione di linee guida u… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… - andreatakeapill : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… - Conrad_MI : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Società Europea Sensori, Leonardo acquista il 25,1% della tedesca Hensoldt ...di lungo periodo riguardo all'importanza di costruire una cooperazione nell'industria europea dell'...potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un ...

Ecco il curriculum interattivo per sostenere i colloqui virtuali ... professore di Psicologia del lavoro all'Università Europea di Roma -. Un titolo di studio da solo ... Infatti il migliore investimento per una società di servizi è sulle persone. A chi esce dalle ...

Société Générale, 5 buy e 5 sell sui listini europei Milano Finanza ...di lungo periodo riguardo all'importanza di costruire una cooperazione nell'industriadell'...potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostrae un ...... professore di Psicologia del lavoro all'Universitàdi Roma -. Un titolo di studio da solo ... Infatti il migliore investimento per unadi servizi è sulle persone. A chi esce dalle ...