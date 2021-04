La settimana riparte nel segno del giallo (Di lunedì 26 aprile 2021) Riaprono bar e ristoranti all'aperto, cinema, teatri e musei. Ritorna in classe il 90% degli studenti Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Riaprono bar e ristoranti all'aperto, cinema, teatri e musei. Ritorna in classe il 90% degli studenti

manuel51368812 : riparte un altro lunedi buongiorno popolo twitterano buona giornata da oggi italia cambia colore e rientra in zona… - lele24t : RT @elimir73: Zona gialla, bar aperti , il mio impianto idraulico ringrazia ! Anime con un briciolo di speranza in una tasca e tanta ma tan… - Raziel52704761 : RT @elimir73: Zona gialla, bar aperti , il mio impianto idraulico ringrazia ! Anime con un briciolo di speranza in una tasca e tanta ma tan… - robyg70 : RT @elimir73: Zona gialla, bar aperti , il mio impianto idraulico ringrazia ! Anime con un briciolo di speranza in una tasca e tanta ma tan… - lizitika : Si riparte... Vi prego siate prudente e rispettata le regole. Buona settimana ! -

Circoli, prime riaperture dopo sei mesi di stop Dalla prossima settimana ripartiremo anche con la cucina, poi si vedrà. Ma non potevamo restare ... Chi (per ora) non riparte Sono molti, però, anche i circoli che resteranno al palo. Fra questi il ...

Riparte la cultura: in settimana riaprono cinema, musei e teatri Nove da Firenze E da oggi riparte la stagione degli aperitivi Anche la movida è gialla. E oggi con la ripartenza di quasi tutte le attività la preoccupazione per gli assembramenti è tanta. Anche perché anche nei giorni scorsi molte limitazioni imposte dalla zona ...

Judo, 70 atleti italiani in raduno a Lignano Sabbiadoro in vista dell’European Open di Zagabria Dopo oltre un anno di pausa, riparte finalmente nel prossimo fine settimana il circuito continentale senior del judo. Appuntamento fissato a Zagabria da sabato 1 a domenica 2 maggio per la prima tappa ...

