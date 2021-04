La settimana riparte nel segno del giallo. In 14 regioni riaprono musei, cinema, teatri e ristoranti all'aperto (Di lunedì 26 aprile 2021) Ritorna in classe il 90% degli studenti. Via libera agli spostamenti tra regioni ma per passare i confini di quelle arancioni e rosse ci vorrà il pass ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ritorna in classe il 90% degli studenti. Via libera agli spostamenti trama per passare i confini di quelle arancioni e rosse ci vorrà il pass ...

Advertising

AbarthClubTO : riparte la settimana alla grande con la belva di @nadiomilia ?? #abarthclubtorino #abarth #thescorpionship… - luludisa1969 : RT @Giusy48921432: Buongiorno amici si riparte! Serena settimana a tutti voi di tutto ??...??????????????? - Globe1078 : RT @insolitame: ...in attesa di volare?? Buon inizio di settimana a tutti Un grosso in bocca al lupo a chi oggi riparte???? (?? dal web) http… - FedeliAdriano : RT @insolitame: ...in attesa di volare?? Buon inizio di settimana a tutti Un grosso in bocca al lupo a chi oggi riparte???? (?? dal web) http… - liakadhija : RT @Giusy48921432: Buongiorno amici si riparte! Serena settimana a tutti voi di tutto ??...??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : settimana riparte La settimana riparte nel segno del giallo. In 14 regioni riaprono musei, cinema, teatri e ristoranti all'aperto Ritorna in classe il 90% degli studenti. Via libera agli spostamenti tra regioni ma per passare i confini di quelle arancioni e rosse ci vorrà il pass ...

Le città in 'giallo' ripartono MILANO - Riparte Milano nel primo giorno di ritorno al 'giallo', almeno dal punto di vista degli spostamenti ... Sul treno da Como oggi c'era tanta gente quanto la scorsa settimana". "Per ora il sistema ...

La settimana riparte nel segno del giallo TG La7 Judo, 70 atleti italiani in raduno a Lignano Sabbiadoro in vista dell’European Open di Zagabria Dopo oltre un anno di pausa, riparte finalmente nel prossimo fine settimana il circuito continentale senior del judo. Appuntamento fissato a Zagabria da sabato 1 a domenica 2 maggio per la prima tappa ...

Borse Ue deboli nella settimana della Fed, rendimenti titoli di Stato in rialzo Il lento, ma costante aumento dei casi di Covid-19 in Asia sta pesando sul sentiment dei mercati europei. C'è poi attesa mercoledì per la decisione del Fomc della Fed. Potrebbe fornire una valutazione ...

Ritorna in classe il 90% degli studenti. Via libera agli spostamenti tra regioni ma per passare i confini di quelle arancioni e rosse ci vorrà il pass ...MILANO -Milano nel primo giorno di ritorno al 'giallo', almeno dal punto di vista degli spostamenti ... Sul treno da Como oggi c'era tanta gente quanto la scorsa". "Per ora il sistema ...Dopo oltre un anno di pausa, riparte finalmente nel prossimo fine settimana il circuito continentale senior del judo. Appuntamento fissato a Zagabria da sabato 1 a domenica 2 maggio per la prima tappa ...Il lento, ma costante aumento dei casi di Covid-19 in Asia sta pesando sul sentiment dei mercati europei. C'è poi attesa mercoledì per la decisione del Fomc della Fed. Potrebbe fornire una valutazione ...