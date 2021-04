La Russia si vendica dopo il caso Biot | espulso diplomatico italiano | timida protesta di Di Maio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le autorità russe hannoundefinendolo ”persona non grata” e chiedendogli di lasciare il Paese entro 24 ore. Lo riporta l’agenzia di stampa Sputnik citando un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri russo e spiegando che si tratta di una risposta all’azione simile condotta da Romala vicenda. Ile la cacciata di due russi dall’Italia La ritorsione nei confronti dell’Italia,l’arresto del funzionario Walterche passava carte riservate a Mosca e della conseguente espulsione di due diplomatici da Roma, Alexey Nemudrov, addetto navale e aeronautico dell’ambasciata russa a Roma (nella foto in alto, a sinistra, con un alpino) e Dmitri Ostroukhov, impiegato nello stesso ...

In pratica, non la Russia non può fare altro. "Mosca si vendica sempre delle espulsioni occidentali pubblicizzate, e già abbiamo visto nazionalisti alla Duma chiedere un'azione reciproca", spiega a ... Era atteso, è capitato: il ministero degli Esteri russo ha comunicato l'espulsione di un addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca in risposta alla reazione italiana al caso Biot. La Farnesina ...