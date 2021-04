La Russia ha espulso un diplomatico italiano (Di lunedì 26 aprile 2021) . Si tratta di Curzio Pacifici, addetto navale aggiunto dell’Ambasciata d’Italia a Mosca: la Russia gli ha dato 24 ore per lasciare il Paese. La decisione è una reazione legata al caso di spionaggio che ha portato all’arresto dell’Ufficiale della Marina Walter Biot, accusato di consegnare materiale ai russi in cambio di denaro, e all’espulsione di due diplomatici russi dall’Italia. Si tratta di una decisione annunciata, visto che il governo russo aveva detto già in quell’occasione di star preparando una risposta alla scelta italiana. Nel frattempo l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terraciano, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. «L’ambasciatore italiano Pasquale Terracciano – fanno sapere da Mosca – è stato invitato al ministero degli Esteri russo,dove gli è stata consegnata una nota del ministero relativa alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) . Si tratta di Curzio Pacifici, addetto navale aggiunto dell’Ambasciata d’Italia a Mosca: lagli ha dato 24 ore per lasciare il Paese. La decisione è una reazione legata al caso di spionaggio che ha portato all’arresto dell’Ufficiale della Marina Walter Biot, accusato di consegnare materiale ai russi in cambio di denaro, e all’espulsione di due diplomatici russi dall’Italia. Si tratta di una decisione annunciata, visto che il governo russo aveva detto già in quell’occasione di star preparando una risposta alla scelta italiana. Nel frattempo l’ambasciatorea Mosca, Pasquale Terraciano, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. «L’ambasciatorePasquale Terracciano – fanno sapere da Mosca – è stato invitato al ministero degli Esteri russo,dove gli è stata consegnata una nota del ministero relativa alla ...

