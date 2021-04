La Russia ha espulso un diplomatico italiano per il caso dell’ufficiale della Marina fermato per spionaggio (Di lunedì 26 aprile 2021) Il ministero degli Esteri russo ha ordinato l’espulsione di un diplomatico italiano in risposta alla precedente espulsione di due diplomatici russi da parte dell’Italia: questa misura era stata presa in seguito all’arresto dell’ufficiale della Marina italiana Walter Biot, accusato di Leggi su ilpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Il ministero degli Esteri russo ha ordinato l’espulsione di unin risposta alla precedente espulsione di due diplomatici russi da parte dell’Italia: questa misura era stata presa in seguito all’arrestoitaliana Walter Biot, accusato di

